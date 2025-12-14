Україна посіла друге місце на "Дитячому Євробаченні-2025"

Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" стала фавориткою глядачів.

Переможницею цьогорічного дитячого "Євробачення" стала представниця Франції Lou Deleuze. Українка Софія Нерсесян з піснею «Мотанка» здобула друге місце.

Про це повідомили на сайті конкурсу.

Представниця України набрала 177 голосів. Національні журі віддали Софії 79 балів, а глядачі — 98 балів.

Франція отримала 248 балів. На третьому місці за результатами конкурсу опинилася Грузія, на четвертому — Вірменія, а закрила пʼятірку лідерів — представниця Іспанії.

Цьогорічне дитяче «Євробачення» пройшло в грузинській столиці Тбілісі — після того, як торік Андрія Путкарадзе виборов перемогу для Грузії з піснею "To My Mom”.