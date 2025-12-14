Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Україна посіла друге місце на "Дитячому Євробаченні-2025"

14 грудня 2025, 09:01
Україна посіла друге місце на
skrin
Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" стала фавориткою глядачів.

Переможницею цьогорічного дитячого "Євробачення" стала представниця Франції Lou Deleuze. Українка Софія Нерсесян з піснею «Мотанка» здобула друге місце.

Про це повідомили на сайті конкурсу.

Представниця України набрала 177 голосів. Національні журі віддали Софії 79 балів, а глядачі — 98 балів.

Франція отримала 248 балів. На третьому місці за результатами конкурсу опинилася Грузія, на четвертому — Вірменія, а закрила пʼятірку лідерів — представниця Іспанії.

Цьогорічне дитяче «Євробачення» пройшло в грузинській столиці Тбілісі — після того, як торік Андрія Путкарадзе виборов перемогу для Грузії з піснею "To My Mom”.

Євробаченнядіти

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється