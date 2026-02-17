Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна повернула вже 2 тисячі дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

17 лютого 2026, 20:29
Україна повернула вже 2 тисячі дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA
Фото: з вільних джерел
За даними команди ініціативи, сьогодні в Україну повернули ще п’ятьох дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути вже дві тисячі дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За даними команди ініціативи, сьогодні в Україну повернули ще п’ятьох дітей. Це вже третня операція з повернення, здійснена за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Троє з врятованих дітей були вихованцями Херсонського обласного будинку дитини. Після окупації регіону, попри спроби працівників приховати малюків, російські військові депортували їх до Сімферополя.

Україна офіційно підтвердила викрадення майже 20 тисяч дітей. Водночас російська сторона заявляє про вивезення 744 тисяч дітей.

Депортація українських дітей є одним із воєнних злочинів росії. За це Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф владіміра путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Українська сторона також має докази участі Білорусі у примусовому вивезенні дітей.

3 грудня 2025 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від росії повернути всіх незаконно депортованих українських дітей.

війнадітиокупаціяВолодимир Зеленський

