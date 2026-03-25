Філіппіни оголосили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сход

25 березня 2026, 11:11
Філіппіни оголосили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сход
Країна імпортує приблизно 98% своєї нафти з Перської затоки.

Філіппіни стали першою країною у світі, яка оголосила енергетичний надзвичайний стан на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном. Президент Фердінанд Маркос – молодший підписав виконавчий указ для забезпечення стабільності енергопостачання й захисту економіки.

Про це поінформували на урядовому порталі у Facebook.

Конфлікт на Близькому Сході й фактичне закриття Ормузької протоки, одного з основних маршрутів постачання нафти, спричинили різке зростання цін на паливо в усьому світі.

Як повідомило ВВС, Філіппіни імпортують приблизно 98% своєї нафти з Перської затоки, і після початку війни ціни на бензин і дизель у країні більш ніж подвоїлися.
 
ЗМІ зазначив, що ухвалений указ надає уряду повноваження контролювати розподіл палива, харчових продуктів, ліків та інших потрібних товарів. Крім того, уряд тепер може безпосередньо закуповувати паливо й нафтопродукти для поповнення запасів.
 
Як повідомило інформагентство, надзвичайний стан триватиме один рік, якщо президент його не продовжить або не скасує раніше. Рішення ухвалили після закликів сенаторів визнати "надзвичайні труднощі", з якими стикаються філіппінські сім'ї через різке зростання цін на нафту.
 
ВВС пише, що уряд уже пропонує субсидії водіям транспорту, скоротив поромні перевезення й запровадив чотириденний робочий тиждень для державних службовців, щоб економити паливо.
 
У статті також зазначено, що міністерка енергетики Шерон Гарін повідомила ЗМІ: країна має приблизно 45 днів запасів палива. Вона додала, що через зростання вартості скрапленого природного газу Філіппіни "тимчасово" будуть більше покладатися на вугільні електростанції.
 
За інформацією ВВС, Азія особливо вразлива до блокування Ормузької протоки: торік майже 90% усієї нафти й газу, які проходили через протоку, були призначені для регіону.
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється