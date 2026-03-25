Філіппіни оголосили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сход

Філіппіни стали першою країною у світі, яка оголосила енергетичний надзвичайний стан на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном. Президент Фердінанд Маркос – молодший підписав виконавчий указ для забезпечення стабільності енергопостачання й захисту економіки.

Про це поінформували на урядовому порталі у Facebook.

Конфлікт на Близькому Сході й фактичне закриття Ормузької протоки, одного з основних маршрутів постачання нафти, спричинили різке зростання цін на паливо в усьому світі.

Як повідомило ВВС, Філіппіни імпортують приблизно 98% своєї нафти з Перської затоки, і після початку війни ціни на бензин і дизель у країні більш ніж подвоїлися.

ЗМІ зазначив, що ухвалений указ надає уряду повноваження контролювати розподіл палива, харчових продуктів, ліків та інших потрібних товарів. Крім того, уряд тепер може безпосередньо закуповувати паливо й нафтопродукти для поповнення запасів.

Як повідомило інформагентство, надзвичайний стан триватиме один рік, якщо президент його не продовжить або не скасує раніше. Рішення ухвалили після закликів сенаторів визнати "надзвичайні труднощі", з якими стикаються філіппінські сім'ї через різке зростання цін на нафту.

ВВС пише, що уряд уже пропонує субсидії водіям транспорту, скоротив поромні перевезення й запровадив чотириденний робочий тиждень для державних службовців, щоб економити паливо.

У статті також зазначено, що міністерка енергетики Шерон Гарін повідомила ЗМІ: країна має приблизно 45 днів запасів палива. Вона додала, що через зростання вартості скрапленого природного газу Філіппіни "тимчасово" будуть більше покладатися на вугільні електростанції.

За інформацією ВВС, Азія особливо вразлива до блокування Ормузької протоки: торік майже 90% усієї нафти й газу, які проходили через протоку, були призначені для регіону.