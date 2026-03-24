Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Постпред України в Радбезі ООН пояснив причини зриву мирних переговорів росією

24 березня 2026, 10:47
Постпред України в Радбезі ООН пояснив причини зриву мирних переговорів росією
Переговорна позиція російського диктатора базується на обмані та неправді.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки заявив, що росія не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України, тому висуває нереалістичні вимоги й таким чином зриває переговорний процес.

За його словами, російська сторона також намагається перекрутити дані про ситуацію на фронті, передає кореспондент "Укрінформу". 

"Ми бачимо добре підготовлену постановку, яку росія продовжує показувати. Насправді ситуація для кремля на полі бою стає дедалі гіршою, але водночас москва намагається створити враження, що вона непереможна і нібито вже майже досягла повної перемоги та капітуляції України", — наголосив Мельник.

Зокрема, він зазначив, що переговорна позиція російського диктатора владіміра путіна базується на обмані та неправді, адже він створює враження, що рф нібито все одно здобуде перемогу над українською стороною. Він додав, що водночас російська сторона говорить про готовність до поступок, хоча фактично йдеться про вимогу повної капітуляції країни.

Постійний представник уточнив, що російські війська, які називають себе другою армією світу, за три з половиною роки захопили лише 9300 квадратних кілометрів. За його словами, якщо вони й надалі рухатимуться такими темпами, їм знадобиться 183 роки, щоб контролювати всю територію України.

"путін вимагає, щоб Україна без бою відмовилася від територій, які росія не змогла захопити навіть після більш ніж 12 років агресії. Вони просто використовують ультиматуми, щоб затягувати мирні переговори", — зауважив Мельник. 

Постпред також розповів, що українські військові змогли зміцнити свої позиції на фронті та у лютому звільнили територію, яка за розміром схожа на райони Квінз і Бруклін у Нью-Йорку.

"Попри всі хитрощі росії та маніпуляції дипломатією, спрямовані на затягування процесу й ослаблення міжнародної підтримки Києва, ми залишаємося повністю відданими відновленню миру", — зауважив Мельник.

ООНпереговоривійнаАндрій Мельник

Останні матеріали

Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється