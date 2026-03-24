Постпред України в Радбезі ООН пояснив причини зриву мирних переговорів росією

Переговорна позиція російського диктатора базується на обмані та неправді.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки заявив, що росія не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України, тому висуває нереалістичні вимоги й таким чином зриває переговорний процес.

За його словами, російська сторона також намагається перекрутити дані про ситуацію на фронті, передає кореспондент "Укрінформу".

"Ми бачимо добре підготовлену постановку, яку росія продовжує показувати. Насправді ситуація для кремля на полі бою стає дедалі гіршою, але водночас москва намагається створити враження, що вона непереможна і нібито вже майже досягла повної перемоги та капітуляції України", — наголосив Мельник.

Зокрема, він зазначив, що переговорна позиція російського диктатора владіміра путіна базується на обмані та неправді, адже він створює враження, що рф нібито все одно здобуде перемогу над українською стороною. Він додав, що водночас російська сторона говорить про готовність до поступок, хоча фактично йдеться про вимогу повної капітуляції країни.

Постійний представник уточнив, що російські війська, які називають себе другою армією світу, за три з половиною роки захопили лише 9300 квадратних кілометрів. За його словами, якщо вони й надалі рухатимуться такими темпами, їм знадобиться 183 роки, щоб контролювати всю територію України.

"путін вимагає, щоб Україна без бою відмовилася від територій, які росія не змогла захопити навіть після більш ніж 12 років агресії. Вони просто використовують ультиматуми, щоб затягувати мирні переговори", — зауважив Мельник.

Постпред також розповів, що українські військові змогли зміцнити свої позиції на фронті та у лютому звільнили територію, яка за розміром схожа на райони Квінз і Бруклін у Нью-Йорку.

"Попри всі хитрощі росії та маніпуляції дипломатією, спрямовані на затягування процесу й ослаблення міжнародної підтримки Києва, ми залишаємося повністю відданими відновленню миру", — зауважив Мельник.