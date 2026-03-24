Україна і США обговорюють спільне виробництво дронів на тлі дефіциту зброї

24 березня 2026, 13:21
Україна і США обговорюють спільне виробництво дронів на тлі дефіциту зброї
Джерело: .ukrinform
Незважаючи на виснаження ресурсів США, Київ бачить нові можливості.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні вичерпала запаси зброї США, і закликав Конгрес виділити щонайменше 200 мільярдів доларів додаткового фінансування для оборони.

Про це пише CBS.

Він зазначив, що допомога Україні швидко виснажила американські арсенали, створивши "тривожну ситуацію для оборонної промисловості".

Незважаючи на виснаження ресурсів США, Київ бачить нові можливості. Українські чиновники обговорюють із адміністрацією Трампа угоди про спільне виробництво безпілотників і безпілотників-перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський оцінив потенційну угоду у 35–50 мільярдів доларів і наголосив на взаємній вигоді для союзників у Перській затоці, де гостро потребують таких технологій.

Експерти відзначають виснаження запасів ракет-перехоплювачів Patriot. Це пов’язано більше з війною в Ірані, ніж з Україною. За словами Зеленського, країни Перської затоки за перший тиждень конфлікту втратили 800 ракет Patriot, тоді як Україна використала лише 600 за чотири роки війни з росією.

"Проблема полягає в тому, як швидко ми зможемо виробити перехоплювачі Patriot. Я гадаю, що країни Перської затоки зараз хочуть зберегти всі свої запаси перехоплювачів, бо не знають, коли вони будуть заповнені", – сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Видання пише, що ймовірні угоди не забезпечать миттєвої військової переваги Україні чи країнам Близького Сходу. Натомість вони закладають основу для довгострокового співробітництва у виробництві безпілотників, розвитку технологій протиповітряної оборони та інших нішевих рішень.

"Є спосіб, коли вони можуть співпрацювати над безпілотниками, отримувати капіталовкладення, а потім ці гроші, які надходять в оборонний сектор, можна використовувати для розвитку нішевих речей, таких як далекобійні удари або ноу-хау протиповітряної оборони", – сказала Массікот.

Київ також розглядає ці домовленості як політичний крок. Співпраця з США та союзниками може зміцнити імідж України як надійного партнера, а не лише країни-одержувача військової допомоги.

"Це може бути момент, коли українці, які допомагають тут, викличуть добру волю з боку Сполучених Штатів і покажуть, що вони є контрибуторами, а не просто виснажують ресурси безпеки", – сказав Томас Карако, директор проекту протиракетної оборони у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Останні матеріали

