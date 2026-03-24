Сибіга в ООН закликав посилити тиск на росію та змусити її до справжньої дипломатії

Сибіга пояснив глобальне значення українського суверенітету.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про те, що Рада безпеки ООН проводить засідання щодо підтримки миру та безпеки в Україні.

У зв'язку з цим міністр наголосив, що війна росії в Україні продовжує підривати міжнародний мир і безпеку та ставить під сумнів самі основи Статуту ООН. Тому вкрай важливо посилювати політичний, правовий та економічний тиск на росію.

Окупанти повинні погодитись на повне припинення вогню та розпочати справжню дипломатію.

"Відповідальність надзвичайно важлива. Міцного світу можна досягти лише за повної поваги до суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали ракетно-дронових ударів по Полтаві та Запоріжжю. Внаслідок атак є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.