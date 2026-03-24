росія вдарила по Полтаві та Запоріжжю: є загиблі та поранені

Зеленський ще напередодні ввечері попередив громадян про можливий масований удар.

Вночі російські війська завдали ракетно-дронових ударів по Полтаві та Запоріжжю. Внаслідок атак є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

У Полтаві внаслідок нічного удару загинули щонайменше дві людини, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість дронів у напрямку міста та загрозу від балістичних ракет. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та готель. На місцях влучань працюють екстрені служби, пораненим надається медична допомога.

У Запоріжжі росіяни влаштували комбіновану атаку: наразі відомо про одного загиблого та щонайменше п'ятьох поранених.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Загалом пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об'єкт промислової інфраструктури.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський ще напередодні ввечері попередив громадян про можливий масований удар.

"Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар", — заявив він у відеозверненні. Про ймовірну підготовку нового масованого обстрілу також попереджав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.