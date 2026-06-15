Уряд рф списує борги регіонам, щоб не визнати фінансовий колапс – розвідка

Російський уряд ухвалив рішення про списання бюджетної заборгованості ще для шести регіонів на загальну суму 37,5 млрд рублів (близько 525 млн доларів). Цей крок є прямим свідченням глибокої фінансової кризи всередині країни-агресорки.

Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України.

Під дію механізму списання потрапили:

Як зазначають в українській розвідці, черговий "борговий подарунок" з москви – це вимушений крок, який доводить, що регіональні фінанси рф тріщать по швах. За прогнозами Міністерства фінансів рф, сукупний дефіцит регіональних бюджетів у 2026 році сягне критичних 1,9 трлн рублів (26,6 млрд доларів). Наразі понад 20 суб'єктів федерації вже офіційно визнані фінансово проблемними.

Основні причини кризи є стандартними для воєнної економіки:

Стрімке скорочення податкових надходжень.

Зростання соціальних видатків.

Дедалі важчий тягар воєнних витрат, які кремль децентралізує та перекладає безпосередньо на регіони.

Повідомляється, що практика масового прощення боргів у рф уже стала системною, оскільки регіони самостійно не здатні зводити баланси. Протягом 2025 року цим механізмом скористалися 58 регіонів, що дозволило їм штучно скоротити свій борговий портфель приблизно на $3,2 млрд. Уже в поточному 2026 році 54 російські регіони позбулися зобов'язань ще на $2,4 млрд.

"Фактично кремль щороку змушений проводити масове фінансове помилування власних суб’єктів, аби ті не оголосили про дефолт у прямому ефірі", – наголосили у Службі зовнішньої розвідки України.