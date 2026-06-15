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Уряд рф списує борги регіонам, щоб не визнати фінансовий колапс – розвідка

15 червня 2026, 10:05
Уряд рф списує борги регіонам, щоб не визнати фінансовий колапс – розвідка
Фото: Reuters
Списання боргів для регіонів росії стало системою.

Російський уряд ухвалив рішення про списання бюджетної заборгованості ще для шести регіонів на загальну суму 37,5 млрд рублів (близько 525 млн доларів). Цей крок є прямим свідченням глибокої фінансової кризи всередині країни-агресорки.

Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України.

Під дію механізму списання потрапили:
 
  • Республіка Саха (Якутія);
  • Республіка Татарстан;
  • Хабаровський край;
  • Володимирська область;
  • Курганська область;
  • Омська область.
 
Як зазначають в українській розвідці, черговий "борговий подарунок" з москви – це вимушений крок, який доводить, що регіональні фінанси рф тріщать по швах. За прогнозами Міністерства фінансів рф, сукупний дефіцит регіональних бюджетів у 2026 році сягне критичних 1,9 трлн рублів (26,6 млрд доларів). Наразі понад 20 суб'єктів федерації вже офіційно визнані фінансово проблемними.
 
Основні причини кризи є стандартними для воєнної економіки:
 
  • Стрімке скорочення податкових надходжень.
  • Зростання соціальних видатків.
 
Дедалі важчий тягар воєнних витрат, які кремль децентралізує та перекладає безпосередньо на регіони.
Повідомляється, що практика масового прощення боргів у рф уже стала системною, оскільки регіони самостійно не здатні зводити баланси. Протягом 2025 року цим механізмом скористалися 58 регіонів, що дозволило їм штучно скоротити свій борговий портфель приблизно на $3,2 млрд. Уже в поточному 2026 році 54 російські регіони позбулися зобов'язань ще на $2,4 млрд.
 
"Фактично кремль щороку змушений проводити масове фінансове помилування власних суб’єктів, аби ті не оголосили про дефолт у прямому ефірі", – наголосили у Службі зовнішньої розвідки України.
 
Аналітики підкреслюють, що така ситуація лише поглиблює структурну залежність російських регіонів від федерального центру.
 
"Власна дохідна база регіонів не росте, видатки не скорочуються, а воєнна економіка висмоктує ресурси швидше, ніж їх встигають відновлювати. Списання боргів дає регіонам короткочасне полегшення, але не усуває жодної з причин кризи", – резюмували в українській розвідці. 

 

економікавійна в Україніросія окупанти

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