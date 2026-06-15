США та Іран уклали мирну угоду

Трамп заявив, що "дав дозвіл" на зняття блокади Ормузу.

Увечері 14 червня США та Іран після серії інтенсивних переговорів досягли мирної угоди.

Про це повідомив першим прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у соцмережі X.

За його словами, сторони погодилися на негайне й безстрокове припинення військових операцій на всіх напрямках, включаючи територію Лівану. Офіційна церемонія підписання угоди має відбутися 19 червня у Швейцарії. Шаріф відзначив роль Катару, Саудівської Аравії і Туреччини у досягненні мирних домовленостей.