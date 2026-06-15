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США та Іран уклали мирну угоду

15 червня 2026, 09:09
США та Іран уклали мирну угоду
Трамп заявив, що "дав дозвіл" на зняття блокади Ормузу.
Увечері 14 червня США та Іран після серії інтенсивних переговорів досягли мирної угоди.
 
Про це повідомив першим прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у соцмережі X.
 
За його словами, сторони погодилися на негайне й безстрокове припинення військових операцій на всіх напрямках, включаючи територію Лівану. Офіційна церемонія підписання угоди має відбутися 19 червня у Швейцарії. Шаріф відзначив роль Катару, Саудівської Аравії і Туреччини у досягненні мирних домовленостей.
 
"Тепер, коли угоди досягнуто, посередники цього тижня організують серію зустрічей. Ці попередні обговорення перед впровадженням закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання", – поінформував глава пакистанського уряду.
 
Президент США Дональд Трамп підтвердив у дописі в соцмережі Truth Social угоду з Іраном.
 
"Я офіційно дозволяю повністю безперешкодне (безоплатне) відкриття Ормузької протоки та одночасно наказую негайно зняти морську блокаду ВМС США. Судна всього світу, запускайте двигуни. Хай тече нафта!" – написав глава Білого дому.
 
В інтерв'ю The Wall Street Journal американський президент зазначив, що угода передбачає відмову Ірану від отримання ядерної зброї, а також негайне відкриття Ормузької протоки. При цьому питання вивезення ядерних матеріалів з Ірану може бути вирішено пізніше.

 

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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