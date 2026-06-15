США та Іран уклали мирну угоду
15 червня 2026, 09:09
Трамп заявив, що "дав дозвіл" на зняття блокади Ормузу.
Увечері 14 червня США та Іран після серії інтенсивних переговорів досягли мирної угоди.
Про це повідомив першим прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у соцмережі X.
За його словами, сторони погодилися на негайне й безстрокове припинення військових операцій на всіх напрямках, включаючи територію Лівану. Офіційна церемонія підписання угоди має відбутися 19 червня у Швейцарії. Шаріф відзначив роль Катару, Саудівської Аравії і Туреччини у досягненні мирних домовленостей.
"Тепер, коли угоди досягнуто, посередники цього тижня організують серію зустрічей. Ці попередні обговорення перед впровадженням закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання", – поінформував глава пакистанського уряду.
Президент США Дональд Трамп підтвердив у дописі в соцмережі Truth Social угоду з Іраном.
"Я офіційно дозволяю повністю безперешкодне (безоплатне) відкриття Ормузької протоки та одночасно наказую негайно зняти морську блокаду ВМС США. Судна всього світу, запускайте двигуни. Хай тече нафта!" – написав глава Білого дому.
В інтерв'ю The Wall Street Journal американський президент зазначив, що угода передбачає відмову Ірану від отримання ядерної зброї, а також негайне відкриття Ормузької протоки. При цьому питання вивезення ядерних матеріалів з Ірану може бути вирішено пізніше.