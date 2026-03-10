Канада інвестує в розвиток військових технологій понад $700 млн

Кошти підуть на дрони, аерокосмічну та квантову оборону.

Канада виділить понад 700 млн доларів на розробку новітніх військових технологій, включно з дронами.

Про це оголосило Міністерство науки країни.

Фінансування також спрямоване на технології подвійного призначення та пошук застосування квантових рішень для оборони. Національна науково-дослідна рада Канади збільшить внутрішній потенціал у сфері дронів та аерокосмічної техніки, зокрема через створення Центру інновацій дронів.

"Ці ініціативи допоможуть стимулювати інновації, що захищатимуть канадців, і дозволять канадському бізнесу залишатися на передовій оборонних технологій", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Канада нещодавно оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів, а також додаткові 20 млн доларів на підтримку енергетики країни.