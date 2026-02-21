Компанія OpenAI помітила підозрілу активність користувачки перед масовим вбивством – WSJ

За даними розслідування, під час використання ChatGPT Ван Рутселаар протягом кількох днів описувала сценарії насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

Компанія OpenAI заявила, що ще в червні 2025 року зафіксувала підозрілу активність в акаунті Джессі Ван Рутселаар. Згодом, 10 лютого 2026 року, 18-річна дівчина влаштувала масову стрілянину в канадській школі після того, як раніше вбила матір і зведеного брата.

Про це повідомляють The Wall Street Journal та The Guardian з посиланням на джерела.

У компанії розглядали можливість передати інформацію канадській поліції, однак дійшли висновку, що на той момент не було достатніх доказів неминучої загрози для життя інших людей. Згідно з політикою OpenAI, звернення до правоохоронців можливе лише у випадках достовірного та невідкладного ризику серйозної фізичної шкоди. Після цього обліковий запис користувачки був заблокований за порушення правил платформи.

Як стало відомо, дівчина мала певний цифровий слід у мережі. Зокрема, вона створила відеогру, що симулювала масову стрілянину в торговому центрі, на платформі Roblox Corporation. При цьому гра не була схвалена до публічного розповсюдження.

Архівні публікації в соцмережах також містили її фотографії з тиру, заяви про створення патронів за допомогою 3D-принтера та участь в онлайн-дискусіях про зброю.

Лютнева стрілянина стала найбільшою в Канаді з 2020 року. Унаслідок нападу загинули дев’ятеро людей, ще десятки отримали поранення. Після атаки нападниця покінчила життя самогубством.