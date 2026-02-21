Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Компанія OpenAI помітила підозрілу активність користувачки перед масовим вбивством – WSJ

21 лютого 2026, 12:20
За даними розслідування, під час використання ChatGPT Ван Рутселаар протягом кількох днів описувала сценарії насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

Компанія OpenAI заявила, що ще в червні 2025 року зафіксувала підозрілу активність в акаунті Джессі Ван Рутселаар. Згодом, 10 лютого 2026 року, 18-річна дівчина влаштувала масову стрілянину в канадській школі після того, як раніше вбила матір і зведеного брата.

Про це повідомляють The Wall Street Journal та The Guardian з посиланням на джерела.

За даними розслідування, під час використання ChatGPT Ван Рутселаар протягом кількох днів описувала сценарії насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Її дописи були автоматично позначені системою безпеки, що викликало внутрішні обговорення серед співробітників OpenAI. Частина працівників закликала керівництво повідомити правоохоронні органи Канади про її поведінку.

У компанії розглядали можливість передати інформацію канадській поліції, однак дійшли висновку, що на той момент не було достатніх доказів неминучої загрози для життя інших людей. Згідно з політикою OpenAI, звернення до правоохоронців можливе лише у випадках достовірного та невідкладного ризику серйозної фізичної шкоди. Після цього обліковий запис користувачки був заблокований за порушення правил платформи.

Як стало відомо, дівчина мала певний цифровий слід у мережі. Зокрема, вона створила відеогру, що симулювала масову стрілянину в торговому центрі, на платформі Roblox Corporation. При цьому гра не була схвалена до публічного розповсюдження.

Архівні публікації в соцмережах також містили її фотографії з тиру, заяви про створення патронів за допомогою 3D-принтера та участь в онлайн-дискусіях про зброю.

Лютнева стрілянина стала найбільшою в Канаді з 2020 року. Унаслідок нападу загинули дев’ятеро людей, ще десятки отримали поранення. Після атаки нападниця покінчила життя самогубством.

