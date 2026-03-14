У москві обмежили мобільний інтернет

14 березня 2026, 12:13
У москві обмежили мобільний інтернет
Фото: Укрінформ
Доступ до мережі працює за "білими списками".

У москві мобільний інтернет почав працювати за принципом так званих "білих списків" - доступ до мережі отримують лише окремі користувачі та сервіси. 

Обмеження діють із початку березня і вже спричинили значні економічні втрати, пише агенція Bloomberg.

За даними джерел видання, система "білих списків" уже фактично запущена. Після початкових збоїв вона почала працювати стабільніше, хоча в окремих районах столиці інтернет все ще обмежений через відключення частини базових станцій.

Журналісти також перевірили роботу мережі на практиці. Зокрема, у московському метро мобільний інтернет доступний лише для користувачів, які входять до дозволеного переліку.

Найбільші оператори зв’язку: VimpelCom, MegaFon, MTS та T2 - усі відмовилися коментувати ситуацію. Запит також надіслали до Роскомнадзор.

Перебої з мобільним інтернетом у центральних районах москви фіксують із 6 березня. За інформацією джерел, операторам могли доручити обмежити доступ до мережі в окремих частинах міста. 

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі обмеження діятимуть "стільки, скільки буде потрібно".

За оцінками, про які пише видання, економічні наслідки вже відчутні. Лише за перші п’ять днів обмежень бізнес у столиці міг втратити від 3 до 5 мільярдів рублів.

Найбільше постраждали сервіси, що залежать від мобільного інтернету - кур’єрські служби, таксі, каршеринг і роздрібна торгівля, яка використовує мобільні платіжні термінали.

 
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
