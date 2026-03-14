У москві обмежили мобільний інтернет

Доступ до мережі працює за "білими списками".

У москві мобільний інтернет почав працювати за принципом так званих "білих списків" - доступ до мережі отримують лише окремі користувачі та сервіси.

Обмеження діють із початку березня і вже спричинили значні економічні втрати, пише агенція Bloomberg.

За даними джерел видання, система "білих списків" уже фактично запущена. Після початкових збоїв вона почала працювати стабільніше, хоча в окремих районах столиці інтернет все ще обмежений через відключення частини базових станцій.

Журналісти також перевірили роботу мережі на практиці. Зокрема, у московському метро мобільний інтернет доступний лише для користувачів, які входять до дозволеного переліку.

Найбільші оператори зв’язку: VimpelCom, MegaFon, MTS та T2 - усі відмовилися коментувати ситуацію. Запит також надіслали до Роскомнадзор.

Перебої з мобільним інтернетом у центральних районах москви фіксують із 6 березня. За інформацією джерел, операторам могли доручити обмежити доступ до мережі в окремих частинах міста.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі обмеження діятимуть "стільки, скільки буде потрібно".

За оцінками, про які пише видання, економічні наслідки вже відчутні. Лише за перші п’ять днів обмежень бізнес у столиці міг втратити від 3 до 5 мільярдів рублів.

Найбільше постраждали сервіси, що залежать від мобільного інтернету - кур’єрські служби, таксі, каршеринг і роздрібна торгівля, яка використовує мобільні платіжні термінали.