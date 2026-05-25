Чехія посилить правила для українських біженців: уряд схвалив нові обмеження

25 травня 2026, 19:04
За словами міністра внутрішніх справ Любоміра Метнара, зміни спрямовані насамперед на боротьбу зі зловживаннями системою та нелегальною міграцією.

Уряд Чехії схвалив поправку до закону про українських біженців, яка передбачає посилення умов перебування та отримання допомоги.

Про це повідомляє Novinky.

Зокрема, дозвіл на проживання втратить чинність, якщо людина з тимчасовим захистом перебуватиме за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Також гуманітарну допомогу зможуть отримувати лише ті біженці, які перебувають у Чехії щонайменше 16 днів на місяць.

Уряд пояснює, що це має запобігти виплатам людям, які фактично не живуть у країні. Водночас короткі поїздки за кордон, наприклад до родичів чи у відрядження, не впливатимуть на право на допомогу.

Крім того, частину власників автомобілів з українськими номерами зобов’яжуть реєструвати транспорт у чеському реєстрі.

За даними чеського МВС, станом на березень у країні перебуває понад 385 тисяч українських біженців, з яких близько 90 тисяч отримують гуманітарну допомогу.

Якщо законопроєкт підтримає парламент і підпише президент, більшість змін набуде чинності з 1 січня 2027 року, а нові правила щодо автомобілів – з 2028 року.

Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
