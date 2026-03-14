Амстердам: вибух у єврейській школі

Місцева влада назвала це навмисним нападом.

У Амстердам вранці 14 березня пролунав вибух у будівлі єврейської школи. Мерка міста Фемке Халсема назвала інцидент "навмисним нападом на єврейську громаду".

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Халсеми, вибух стався в елітному житловому районі на півдні міста. Будівля зазнала лише незначних пошкоджень, оскільки поліція та пожежні швидко прибули на місце події.

"Це боягузливий акт агресії проти єврейської громади. Єврейський народ в Амстердамі дедалі частіше стикається з антисемітизмом. Це неприйнятно", - заявила мерка.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Після інциденту влада посилила заходи безпеки біля єврейських установ у столиці Нідерланди.

Напередодні в Роттердам сталася пожежа біля входу до синагоги, за підозрою у підпалі поліція затримала чотирьох людей.

За даними медіа, занепокоєння щодо можливих нападів на єврейські громади у світі зросло після атак США та Ізраїль на Іран та подальшої відповіді Тегерана.

