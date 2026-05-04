CУСПІЛЬСТВО

Амстердам першим у світі заборонив рекламу м’яса та викопного палива

04 травня 2026, 15:29
Амстердам першим у світі заборонив рекламу м'яса та викопного палива
З 1 травня бургери, бензинові авто й авіаквитки зникли з білбордів, трамвайних зупинок і станцій метро.

Амстердам став першою столицею у світі, яка прибрала з публічного простору рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних із викопним паливом. З 1 травня бургери, бензинові авто й авіаквитки зникли з білбордів, трамвайних зупинок і станцій метро.

Місто пояснює рішення екологічними амбіціями: до 2050 року Амстердам прагне стати вуглецево нейтральним, а споживання м'яса серед мешканців – скоротити вдвічі.

Ініціаторка заборони Анке Баккер із Партії тварин відкидає закиди у патерналізмі. На її думку, прибравши постійний рекламний тиск великих корпорацій, місто навпаки дає людям більше свободи для усвідомленого вибору. Крім того, це має знизити імпульсивні покупки та позбавити дешеве м'ясо й перельоти з великим вуглецевим слідом «привабливого» іміджу.

Насправді м'ясо займало лише близько 0,1% ринку зовнішньої реклами міста – проти 4% для продуктів викопного палива. Більшість площин і раніше займали одяг, кіноафіші та смартфони. Проте символічний вимір рішення значний: об'єднавши м'ясо з авіаперельотами й бензиновими авто в одну заборонену категорію, місто переводить харчові звички з площини особистого смаку в площину кліматичної відповідальності.

Галузеві асоціації незадоволені. М'ясопереробники вважають заборону «небажаним втручанням у поведінку споживачів» і нагадують, що м'ясо є джерелом необхідних поживних речовин. Туристичні оператори, своєю чергою, називають обмеження реклами відпочинку з перельотами непропорційним ударом по комерційній свободі.

