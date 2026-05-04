Франція виступила проти "скорочених шляхів" у процесі вступу України до ЄС

04 травня 2026, 13:35
Франція наполягає на відсутності спрощених процедур для України.
Для повного вступу України до Європейського Союзу не може бути жодних "найкоротших шляхів", заявив французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад. Хоча, за його словами, Франція і підтримує "поступове зближення України з ЄС"
 
Про це розповів Аддад в інтерв’ю Le Figaro.
 
Він зазначив, що інтеграція до блоку – це тривалий процес.
 
"Для України, як і для Молдови та країн Західних Балкан, інтеграція до Європейського Союзу – це тривалий процес, що вимагає реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади", – додав він.
 
І підкреслив, що жодних компромісів, зокрема щодо цінностей та законодавства ЄС, бути не може. Хоча зближення України та інших країн з ЄС є "геополітичною необхідністю". За словами Аддада, одним із рішень може бути поступовий формат наближення до членства в ЄС, але з глибшою інтеграцією та з проміжним статусом.
 
"Щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, потрібно говорити правду: жодного короткого шляху не існує. Країни повинні реформуватися. І сам Союз повинен реформуватися і стати більш гнучким", – пояснив французький міністр.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється