Франція виступила проти "скорочених шляхів" у процесі вступу України до ЄС

Франція наполягає на відсутності спрощених процедур для України.

Для повного вступу України до Європейського Союзу не може бути жодних "найкоротших шляхів", заявив французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад. Хоча, за його словами, Франція і підтримує "поступове зближення України з ЄС"

Про це розповів Аддад в інтерв’ю Le Figaro.

Він зазначив, що інтеграція до блоку – це тривалий процес.

"Для України, як і для Молдови та країн Західних Балкан, інтеграція до Європейського Союзу – це тривалий процес, що вимагає реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади", – додав він.

І підкреслив, що жодних компромісів, зокрема щодо цінностей та законодавства ЄС, бути не може. Хоча зближення України та інших країн з ЄС є "геополітичною необхідністю". За словами Аддада, одним із рішень може бути поступовий формат наближення до членства в ЄС, але з глибшою інтеграцією та з проміжним статусом.

"Щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, потрібно говорити правду: жодного короткого шляху не існує. Країни повинні реформуватися. І сам Союз повинен реформуватися і стати більш гнучким", – пояснив французький міністр.