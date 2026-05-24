24 травня 2026, 16:20
Близько 100 постраждалих і четверо загиблих внаслідок масованої атаки рф – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та комунальні служби.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За словами президента, на місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та комунальні служби.

"Дякую всім нашим службам, які зараз працюють на місцях нічних російських ударів. Підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби. Всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки та її наслідки: близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності подальшого зміцнення протиповітряної оборони України та безперебійних поставок озброєння від партнерів.
 
"Вдячний усім, хто зараз висловлює слова підтримки. Але потрібні й конкретні кроки для посилення ППО – постачання ракет не повинне зупинятися жодного дня", – підкреслив він.
 
Нагадаємо, що уночі 24 травня росіяни вдарили ракетами та дронами по Києву, Київщині та Черкасах.
