Естонія підтримала удари України по російських портах у Балтійському регіоні

04 травня 2026, 16:58
Естонія підтримала удари України по російських портах у Балтійському регіоні
Фото: Scanpix / Postimees
Міхал наголосив на загрозах для регіону через війну в Україні.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив свою підтримку кампанії Києва з завдання ударів по російських портових об'єктах у Балтійському регіоні.

Про це пише Bloomberg.

"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищає себе і знищує російську машину для заробляння грошей, зокрема різні портові об'єкти, в рамках самооборони", – заявив Міхал в інтерв'ю під час саміту Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані.

Він також назвав ці інциденти, зрештою, провиною кремля, додавши, що росія атакувала українські "цивільні об’єкти, які жодним чином не є військовими цілями".

"Наше просте прохання чи повідомлення полягає в тому, що уламки від війни [уламки дронів] не повинні потрапляти в наш повітряний простір", – сказав Міхал.

Міхал також визнав технологічні труднощі, з якими стикаються члени ЄС і НАТО, що межують з росією та Україною, у моніторингу та збиванні низьколітаючих військових дронів, які перетинають їхні кордони. Він зазначив, що Естонія закуповує нові радіолокаційні системи та вже має системи протиповітряної оборони.

