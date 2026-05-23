Зеленський підтвердив удар СБУ по важливому хімзаводу в росії

23 травня 2026, 14:05
Фото: Зеленський / Telegram
Підприємство вважається одним із найбільших і найсучасніших хімічних заводів у рф.

Президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України за удар по одному з важливих російських військових підприємств.

У своєму Telegram-каналі глава держави зауважив, що об’єкт розташований у Пермському краї, приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону.

""Метафракс Кемікалс" є одним із важливих підприємств російської хімічної промисловості. Його продукцію використовують десятки російських заводів, які працюють на військову сферу", – йдеться у повідомленні. 

Зеленський наголосив, що йдеться, зокрема, про виробництво для авіації, дронів, ракетних двигунів і вибухових речовин. Після удару виробничий процес на підприємстві наразі зупинений. 

"Це важлива далекобійна санкція. Дякую!", –  підсумував президент України. 

