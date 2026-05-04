Берлін заборонить радянську символіку на заходах 8 і 9 травня
Берлінська поліція готується ввести суворі обмеження під час відзначення річниці закінчення Другої світової війни. Відповідні накази стосуватимуться трьох радянських меморіалів – у Тіргартені, Трептов-парку та Шенгольцер-Гайде, і будуть опубліковані найближчими днями.
Про це повідомив речник берлінської поліції виданню Berliner Morgenpost.
Під заборону потрапляють прапори та символіка колишнього СРСР, росії, білорусі та Чечні, військова форма й знаки розрізнення, літери "V" і "Z", георгіївські стрічки, а також зображення путіна, лукашенка та Кадирова. Дипломати й ветерани Другої світової частково звільнені від цих обмежень. Заборонено також виконувати російські маршові та військові пісні й демонструвати будь-яку символіку, що прославляє війну проти України, зокрема карти України без окупованих територій і прапори анексованих росією територій.
Водночас, за інформацією видання Berliner Morgenpost, українські асоціації домоглися через суд права вільно демонструвати прапор України – прапор країни, що зазнала нападу.
Обмеження запроваджуються вже не вперше й базуються на заборонах попередніх років. Причина – системне використання Кремлем «Дня Перемоги» як інструменту пропаганди для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, розпочатого у лютому 2022 року. Проросійські настрої серед окремих груп у Німеччині створюють сприятливе середовище для подібної агітації, що й змушує берлінську владу щороку вводити превентивні заходи.