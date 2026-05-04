Берлін заборонить радянську символіку на заходах 8 і 9 травня

04 травня 2026, 15:48
Фото: globalphotos
Водночас українські асоціації домоглися через суд права вільно демонструвати прапор України.

Берлінська поліція готується ввести суворі обмеження під час відзначення річниці закінчення Другої світової війни. Відповідні накази стосуватимуться трьох радянських меморіалів – у Тіргартені, Трептов-парку та Шенгольцер-Гайде, і будуть опубліковані найближчими днями.

Про це повідомив речник берлінської поліції виданню Berliner Morgenpost.

Під заборону потрапляють прапори та символіка колишнього СРСР, росії, білорусі та Чечні, військова форма й знаки розрізнення, літери "V" і "Z", георгіївські стрічки, а також зображення путіна, лукашенка та Кадирова. Дипломати й ветерани Другої світової частково звільнені від цих обмежень. Заборонено також виконувати російські маршові та військові пісні й демонструвати будь-яку символіку, що прославляє війну проти України, зокрема карти України без окупованих територій і прапори анексованих росією територій.

Водночас, за інформацією видання Berliner Morgenpost, українські асоціації домоглися через суд права вільно демонструвати прапор України – прапор країни, що зазнала нападу.

Обмеження запроваджуються вже не вперше й базуються на заборонах попередніх років. Причина – системне використання Кремлем «Дня Перемоги» як інструменту пропаганди для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, розпочатого у лютому 2022 року. Проросійські настрої серед окремих груп у Німеччині створюють сприятливе середовище для подібної агітації, що й змушує берлінську владу щороку вводити превентивні заходи.

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
