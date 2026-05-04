Австрія вислала трьох російських дипломатів
04 травня 2026, 14:55
Це сталося після того, як на дипломатичних будівлях знайшли підозрілі антени.
Австрія вислала трьох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві за дипломатичними будівлями.
Про це пише Reuters.
Рішення оголосили трьох дипломатів персонами нон ґрата ухвалили після того, як знайшли велику кількість антен на дахах дипломатичних будівель у Відні. Місцеві правоохоронці підозрюють, що їх могли використовувати для розвідки.
"Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства", – заявила міністерка закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.
Голова МЗС Австрії підтвердила, що троє дипломатів вже покинули країну. Таким чином, з 2020 року Австрія вислала 14 російських дипломатів.
Нагадаємо, що восени минулого року Єврокомісія заборонила видавати багаторазові шенгенські візи росіянам.