Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС – МАГАТЕ

3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого невідомо про пошкодження. Тож команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії.

"МАГАТЕ отримало повідомлення від Запорізької АЕС про те, що безпілотник атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Повідомлень про постраждалих не надходило, і поки що невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС. Команда МАГАТЕ на об'єкті запросила доступ до лабораторії", – заявили в МАГАТЕ.