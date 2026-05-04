Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС – МАГАТЕ
04 травня 2026, 13:13
Фото: npp.zp.ua
Наразі нічого невідомо про пошкодження.
3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого невідомо про пошкодження. Тож команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії.
"МАГАТЕ отримало повідомлення від Запорізької АЕС про те, що безпілотник атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Повідомлень про постраждалих не надходило, і поки що невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС. Команда МАГАТЕ на об'єкті запросила доступ до лабораторії", – заявили в МАГАТЕ.
Нагадаємо, що росія окупувала Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Відтоді та працює під російським контролем, постійно стикаючись із блекаутами. Усі енергоблоки Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину" – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час "холодного зупину" ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.