путін радикально посилив охорону через страх замаху – CNN

Розвідка однієї з європейських країн зафіксувала різке посилення заходів безпеки навколо владіміра путіна.

Відповідну доповідь отримав CNN, не розкриваючи, яка саме служба підготувала документ.

Згідно з матеріалами розвідки, частину нових протоколів запровадили невдовзі після успішного замаху на російського генерал-лейтенанта Сарварова у грудні: його підірвали в автомобілі. Відтоді охоронці, кухарі та фотографи, які безпосередньо обслуговують путіна, позбавлені права користуватись громадським транспортом. Телефони співробітників із близького оточення заблоковані від доступу до інтернету. Усі, хто йде на прийом до глави кремля, проходять подвійну перевірку.

Паралельно різко скоротилася географія пересувань путіна. Він більше не відвідує резиденції в Підмосков'ї та на Валдаї, а цього року жодного разу не з'явився на військових об'єктах, попри те що у 2025 році такі візити були регулярними. Ще з 2022 року він проводить значну частину часу в захищених бункерах, нерідко тижнями, найчастіше у Краснодарському краї.

З березня занепокоєння кремля зосередилося навколо двох загроз: витоків інформації та можливого державного перевороту. За даними розвідки, путін особливо побоюється удару безпілотником, організованого частиною незадоволеної політичної еліти.

До кола підозрюваних у змові, за версією путіна, нібито потрапив і секретар Ради безпеки Сєрґєй Шойгу через збережений вплив на військове керівництво. Непрямим сигналом проти нього розцінюють арешт 5 березня його колишнього заступника Руслана Цалікова за корупційними звинуваченнями: у цьому кроці спостерігачі вбачають попередження самому Шойгу.