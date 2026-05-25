Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран провів страту учасника січневих протестів

25 травня 2026, 12:23
Іран провів страту учасника січневих протестів
Фото: DW
Страчено чоловіка, якого влада звинувачувала в організації нападів під час протестів.

Рано вранці у понеділок в Ірані стратили активіста Аббаса Акбері Файзабаді, якого було засуджено до смертної кари за звинуваченням у керівництві "насильницькими діями" під час січневих протестів.

Про це повідомляє турецьке видання  Son Dakika

За даними повідомлень, Файзабаді звинувачували в організації нападів на сили безпеки та державні установи під час протестів у провінції Ісфахан. Влада Ірану заявляє, що він нібито координував насильницькі інциденти та був причетний до "терористичних актів".

Як повідомлялося, на початку січня в Ірані відбулися масові протести, які, за даними різних джерел, були жорстко придушені силами безпеки. Раніше іранська влада вже проводила страти осіб, засуджених у зв’язку з цими подіями.

За даними міжнародних та регіональних ЗМІ, демонстрації охопили 185 міст у всіх провінціях Ірану, а сутички між силовиками та протестувальниками стають дедалі жорсткішими.

 
Іранпротестистрата

Останні матеріали

Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється