Іран провів страту учасника січневих протестів

Страчено чоловіка, якого влада звинувачувала в організації нападів під час протестів.

Рано вранці у понеділок в Ірані стратили активіста Аббаса Акбері Файзабаді, якого було засуджено до смертної кари за звинуваченням у керівництві "насильницькими діями" під час січневих протестів.

Про це повідомляє турецьке видання Son Dakika.

За даними повідомлень, Файзабаді звинувачували в організації нападів на сили безпеки та державні установи під час протестів у провінції Ісфахан. Влада Ірану заявляє, що він нібито координував насильницькі інциденти та був причетний до "терористичних актів".

Як повідомлялося, на початку січня в Ірані відбулися масові протести, які, за даними різних джерел, були жорстко придушені силами безпеки. Раніше іранська влада вже проводила страти осіб, засуджених у зв’язку з цими подіями.

За даними міжнародних та регіональних ЗМІ, демонстрації охопили 185 міст у всіх провінціях Ірану, а сутички між силовиками та протестувальниками стають дедалі жорсткішими.