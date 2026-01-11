Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран у вогні: протести охопили 185 міст

11 січня 2026, 18:51
Іран у вогні: протести охопили 185 міст
Фото: з вільних джерел
Понад 2000 людей можуть бути загиблими, а влада блокує інтернет понад 60 годин.

Масштабні протести в Ірані переросли у загальнонаціональні заворушення. За даними міжнародних та регіональних ЗМІ, демонстрації охопили 185 міст у всіх провінціях країни, а сутички між силовиками та протестувальниками стають дедалі жорсткішими.

Як повідомляє Iran International, лише за останні дві доби кількість загиблих може перевищувати 2000 осіб, а правозахисна організація HRANA повідомляє про понад 2600 затриманих.

У місті Казвін силовики відкрили вогонь бойовими патронами по неозброєних протестувальниках, повідомляють очевидці. Тим часом іранські медіа публікують відео з судово-медичного центру Кахрізак у Тегерані, де родичі впізнають тіла загиблих.

За даними державного агентства Tasnim, у провінції Фарс під час заворушень загинули шестеро співробітників сил безпеки, ще понад 120 правоохоронців отримали поранення.

Серед повідомлень про дії протестувальників – символічні акти протесту, зокрема спалення банерів із портретом генерала Касема Сулеймані, командувача підрозділом КВІР, який вважається архітектором зовнішньої військової політики Ірану.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив про затримання особи, яку називають «шпигуном», нібито причетної до спостереження за протестною активністю.

На тлі заворушень влада Ірану вже понад 60 годин обмежує доступ до інтернету, що ускладнює перевірку та поширення інформації. Очікується звернення верховного лідера Алі Хаменеї до громадян країни.

Нагадаємо, що раніше Трамп пообіцяв «жорстко» відреагувати на вбивства учасників протестів в Ірані, що додатково загострює міжнародну увагу до ситуації.

 
