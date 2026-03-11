росія може відправити війська до Ірану – Зеленський
11 березня 2026, 11:33
москва вже підтримує Тегеран дронами та ППО.
росія активно допомагає Ірану у війні зі США та Ізраїлем, і може надіслати туди свої війська.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
"росія почала підтримувати іранський режим дронами. Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі?", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що головне питання нині - яка країна першою може надіслати війська на підтримку іранського режиму.
"Так само, як це сталося з росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані - росія може надіслати туди війська", - зазначив президент.