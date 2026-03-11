Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні
11 березня 2026, 11:11
Corriere della Sera.
Ер-Ріяд більше не хоче збивати дешеві дрони "золотими" ракетами.
Саудівська Аравія веде з Україною переговори про закупівлю великої партії дронів-перехоплювачів для захисту від іранських ударних безпілотників "Шахед".
Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.
За інформацією видання, вартість потенційної угоди може становити мільйони доларів, але остаточний документ поки що не підписано.
Крім того, Саудівська Аравія також веде переговори про купівлю засобів радіоелектронної боротьби.Інші представники країн Перської затоки також проявили інтерес до українських технологій. Зокрема, представники Катару відвідували Україну, щоб ознайомитися з технологіями протидії безпілотникам.
WSJ зазначає, що Україна використовує цілий ряд різних засобів протиповітряної оборони, крім ракет. Цей підхід включає в себе так звані дрони-перехоплювачі, які врізаються в безпілотні апарати противника або вибухають поруч з ними. Україна також успішно використовує засоби радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди для сигналів зв'язку дронів.