Саудівська Аравія готується до масштабної закупівлі дронів в Україні

Ер-Ріяд більше не хоче збивати дешеві дрони "золотими" ракетами.

Саудівська Аравія веде з Україною переговори про закупівлю великої партії дронів-перехоплювачів для захисту від іранських ударних безпілотників "Шахед".

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

За інформацією видання, вартість потенційної угоди може становити мільйони доларів, але остаточний документ поки що не підписано.

Крім того, Саудівська Аравія також веде переговори про купівлю засобів радіоелектронної боротьби.Інші представники країн Перської затоки також проявили інтерес до українських технологій. Зокрема, представники Катару відвідували Україну, щоб ознайомитися з технологіями протидії безпілотникам.