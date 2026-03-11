У Німеччині 16-річного українця засудили за вбивство жінки та її маленької доньки

Злочин стався у червні минулого року в місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія.

Суд у Німеччині визнав 16-річного українця винним у вбивстві 32-річної жінки з України та її доньки, якій був рік і сім місяців. Хлопець побив їх до смерті на лісовій стежині.

Українець зізнався в тому, що торік у червні побив свою сусідку та її маленьку доньку кулаками й ногами на лісовій стежці в місті Дорстен. Обидві жертви зазнали важких травм голови. Тіло частково роздягненої 32-річної жінки потім виявив перехожий. А мертву дитину поліція знайшла в кущі поблизу.

Обставини справи лишаються нез’ясованими, однак слідство встановило, що хлопець і жертви були "випадково знайомі", а до злочину між жінкою та юнаком був статевий акт. Після виявлення тіл українець сам здався поліції. Попри це, судді заявили, що не можуть встановити, чому обвинувачений вдався до насильства.

16-річного юнака засудили за двома пунктами звинувачення в подвійному вбивстві й призначили десять років позбавлення волі.