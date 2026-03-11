Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині 16-річного українця засудили за вбивство жінки та її маленької доньки

11 березня 2026, 09:09
У Німеччині 16-річного українця засудили за вбивство жінки та її маленької доньки
Фото: obozrevatel.com
Злочин стався у червні минулого року в місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія.
Суд у Німеччині визнав 16-річного українця винним у вбивстві 32-річної жінки з України та її доньки, якій був рік і сім місяців. Хлопець побив їх до смерті на лісовій стежині.
 
Про це пишуть Spiegel та n-tv.
 
Українець зізнався в тому, що торік у червні побив свою сусідку та її маленьку доньку кулаками й ногами на лісовій стежці в місті Дорстен. Обидві жертви зазнали важких травм голови. Тіло частково роздягненої 32-річної жінки потім виявив перехожий. А мертву дитину поліція знайшла в кущі поблизу.
 
Обставини справи лишаються нез’ясованими, однак слідство встановило, що хлопець і жертви були "випадково знайомі", а до злочину між жінкою та юнаком був статевий акт. Після виявлення тіл українець сам здався поліції. Попри це, судді заявили, що не можуть встановити, чому обвинувачений вдався до насильства.
 
16-річного юнака засудили за двома пунктами звинувачення в подвійному вбивстві й призначили десять років позбавлення волі.
війна в Україніросія окупантиНімеччина

