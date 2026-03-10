Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина ставиться скептично до заяв Трампа про швидке завершення війни в Ірані

10 березня 2026, 17:59
джерело DR
Канцлер Мерц підкреслив, що наразі не існує спільного плану щодо швидкого та переконливого завершення конфлікту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловили скептицизм щодо можливого швидкого завершення війни в Ірані, на що раніше сподівався президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Spiegel.

9 березня Трамп в інтерв’ю CBS News заявив, що війна США з Іраном "практично завершена", зазначивши, що Іран нібито втратив флот, засоби зв’язку та військово-повітряні сили, а його ракети та дрони були знищені.

Утім, у Німеччині до таких заяв ставляться скептично. Канцлер Мерц підкреслив, що наразі не існує спільного плану щодо швидкого та переконливого завершення конфлікту.

Міністр закордонних справ Вадефуль додав, що США зосереджені на зменшенні військового потенціалу Ірану, який становить загрозу для сусідів та Європи, до рівня, коли ця небезпека більше не існуватиме. Він наголосив, що атаки триватимуть доти, доки ця мета не буде досягнута або Іран не продемонструє готовність до серйозних переговорів.

Вадефуль зазначив, що європейці повинні очікувати на момент, коли з’явиться реальна можливість для початку переговорів.

Нагадаємо, радники та найближче оточення президента США Дональда Трампа закликають його шукати вихід із війни на Близькому Сході, побоюючись, що затяжний конфлікт і зростання цін на нафту можуть вплинути на вибори до Конгресу.

