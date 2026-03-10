Церемонію Шнобелівської премії вперше перенесуть зі США до Європи через політику Трампа

Зазвичай нагородження відбувається у США.

Щорічну церемонію вручення Шнобелівської премії — сатиричної нагороди за незвичайні наукові досягнення — вперше перенесуть зі США до Європи. Таке рішення організатори ухвалили через побоювання, що учасники та гості можуть зіткнутися з труднощами при отриманні віз.

Про це 9 березня повідомили організатори церемонії, передає Associated Press.

Зазвичай нагородження відбувається у США у вересні — за кілька тижнів до оголошення лауреатів Нобелівської премії.

Ведучий церемонії та редактор журналу Annals of Improbable Research Марк Абрагамс пояснив, що за останній рік ситуація для іноземних гостей ускладнилася. За його словами, організатори не можуть "із чистою совістю просити нових лауреатів чи міжнародних журналістів цього року їхати до США".

Рішення ухвалили на тлі жорсткішої імміграційної політики адміністрації президента США Дональда Трампа. Вона передбачає депортацію мігрантів, які перебувають у країні незаконно, а також посилення контролю над студентськими й обмінними візами.

Упродовж 35 років лауреати приїжджали до США, щоб отримати нагороди та взяти участь у традиційній церемонії з "дощем" із паперових літачків. Минулого року серед переможців була команда дослідників з Японії, яка перевіряла, чи допомагає фарбування корів під зебру захистити їх від укусів мух. Інша група науковців з Африки та Європи вивчала, яку піцу найбільше полюбляють ящірки.

Торік нагороди у десяти категоріях також отримали європейські дослідники, які встановили, що алкоголь іноді може покращувати здатність людини говорити іноземною мовою. Ще один науковець був відзначений за багаторічні дослідження росту нігтів. Водночас четверо з десяти лауреатів вирішили не їхати на церемонію до Бостона.

Раніше захід проводили в Гарвардському університеті, Массачусетському технологічному інституті та Бостонському університеті. Цьогорічну церемонію організують у співпраці зі Швейцарським федеральним технологічним інститутом і Цюрихським університетом.

Організатори планують проводити церемонію в Цюриху раз на два роки, а між ними — в інших європейських містах. Поки що планів повертати захід до США немає.

Шнобелівська (або Ігнобелівська) премія є пародією на престижну Нобелівську премію. Її вручають за наукові досягнення, які "спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися". Нагороду заснував Марк Абрагамс разом із гумористичним журналом Annals of Improbable Research. З 1999 року премію присуджують у десяти категоріях, частина з яких збігається з нобелівськими, а інші змінюються щороку.