Авіаквитки дорожчають через війну на Близькому Сході

Ціни на авіапаливо різко зросли після ескалації навколо Ірану.

Загострення конфлікту на Близькому Сході та зростання цін на нафту призводять до подорожчання авіаперельотів у світі, а деякі авіакомпанії вже підвищують тарифи та переглядають маршрути.

Про це інформує агенція Reuters.

За даними Air New Zealand, ціни на авіаційне паливо зросли з приблизно 85–90 доларів за барель до 150–200 доларів, що змусило перевізника підвищити ціни на квитки та призупинити фінансовий прогноз на 2026 рік.

Подібні кроки готує й Qantas Airways, яка вже підвищує міжнародні тарифи та розглядає зміну маршрутів до Європи, щоб уникати нестабільного повітряного простору Близького Сходу.

Напружена ситуація також створює ризики для польотів у регіоні. За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar24, 10 березня кілька літаків, що прямували до Дубаї, тимчасово кружляли в повітрі через можливу ракетну атаку, але зрештою вдало приземлилися.

Зростання цін на паливо вже змушує авіакомпанії по всьому світу підвищувати тарифи. Наприклад, Hong Kong Airlines оголосила про збільшення паливних зборів більш ніж на 35%, а Vietnam Airlines просить уряд тимчасово скасувати екологічний податок на авіапаливо.

Через закриття повітряного простору та зміну маршрутів кількість рейсів на популярних напрямках скорочується, що також підштовхує ціни на квитки.

Експерти попереджають: якщо конфлікт затягнеться, це може призвести до падіння попиту на подорожі, скасування рейсів і значних втрат туристичної галузі. Зокрема, у HanaTour Service вже почали скасовувати групові тури, пов'язані з поїздками на Близький Схід.

У Таїланді прогнозують, що у разі тривалого конфлікту країна може втратити майже 600 тисяч туристів і понад 1,2 млрд доларів доходів від туризму.