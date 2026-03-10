Британія відправить другий десантний корабель до Кіпру

RFA Lyme Bay приведуть у підвищену готовність для Східного Середземномор'я.

Велика Британія направляє десантний корабель RFA Lyme Bay до східної частини Середземного моря.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Раніше Лондон уже оголосив про розгортання есмінця HMS Dragon в районі Кіпру. За словами речника Міністерства оборони Великої Британії, RFA Lyme Bay приведуть у стан підвищеної готовності як запобіжний захід для виконання морських завдань у регіоні.

Десантний корабель може використовуватися як авіаційна платформа і часто залучається для гуманітарних місій, евакуації населення та ліквідації наслідків стихійних лих.

Посилення британської військової присутності поблизу Кіпру стало реакцією на атаки іранських дронів 2 березня на авіабазу Королівських ВПС "Акротирі".

Нагадаємо, що 3 березня Британія направила есмінець до Кіпру після ударів по авіабазі.