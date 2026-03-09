Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Перехоплений дрон на Кіпрі містив навігаційну систему російського виробництва – The Times

09 березня 2026, 12:07
Фото: DHA
Британська військова розвідка відправила виявлені компоненти в лабораторію у Великій Британії для подальшого дослідження, уточнює видання.

У безпілотнику, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі виробництва рф.

Про це повідомляє The Times.

Безпілотник, про який ідеться, вразив базу ВПС Великої Британії Akrotiri в неділю, 1 березня.

Як стверджується в матеріалі, на борту БПЛА була навігаційна система Комета-Б російського виробництва. Такий самий пристрій було вперше виявлено на дронах, перехоплених українськими засобами ППО в грудні 2025 року.

Журналісти зазначають, що це перший факт використання російської військової техніки у війні проти Ірану, що "викликає побоювання" щодо зростаючого впливу москви на Близькому Сході.

Раніше начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найттон заявив, що у нього «немає сумнівів» у тому, що росія передавала розвідувальну інформацію Ірану. 

"Це вісь, яку ми повинні засудити. Співпраця між Іраном і росією робить їхні збройні сили більш боєздатними і небезпечними, і тому ми маємо бути готовими", — сказав він.

Глава британських збройних сил Найттон підтвердив, що напад на авіабазу ВПС Akrotiri було скоєно з Лівану "угрупованням, пов’язаним з Іраном". Передбачається, що напад було скоєно бойовиками Хезболли.

війнаІранКіпрбезпілотникиБританіяросія загроза

Більше публікацій

