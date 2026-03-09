Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У ЄС розкритикували активну роль фон дер Ляєн у зовнішній політиці

09 березня 2026, 13:18
У ЄС розкритикували активну роль фон дер Ляєн у зовнішній політиці
джерело x.com/vonderleyen
Французька євродепутатка Наталі Луазо розкритикувала підхід очільниці Єврокомісії.

У Європейському Союзі виникла дискусія щодо активної ролі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у питаннях зовнішньої політики. Деякі європейські політики та дипломати вважають, що її публічні заяви іноді виходять за межі її повноважень.

Про це повідомляє Politico.

Французька євродепутатка Наталі Луазо розкритикувала підхід очільниці Єврокомісії. За її словами, фон дер Ляєн не має достатнього дипломатичного досвіду і робить заяви без відповідного мандата та доступу до розвідувальної інформації.

"Вона не має дипломатичного досвіду, висловлюється без мандата та розвідувальної інформації. Її слова не мають жодної цінності, окрім її особистої думки", – заявила Луазо.

Координація зовнішньої політики Європейського Союзу формально належить до сфери відповідальності верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. За словами джерел у дипломатичних колах, надто активна участь фон дер Ляєн може створювати плутанину у відносинах ЄС з іншими країнами.

"Проблема полягає в тому, що президент виходить з ідеями та якимось чином бере на себе зобов’язання перед Європейським Союзом, не порадившись попередньо з країнами", – цитує Politico високопоставленого дипломата ЄС.

Водночас у Європейській комісії відкинули ці звинувачення. Там наголосили, що фон дер Ляєн виконує свої обов’язки належним чином і демонструє політичне лідерство.

ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється