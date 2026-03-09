У ЄС розкритикували активну роль фон дер Ляєн у зовнішній політиці

Французька євродепутатка Наталі Луазо розкритикувала підхід очільниці Єврокомісії.

У Європейському Союзі виникла дискусія щодо активної ролі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у питаннях зовнішньої політики. Деякі європейські політики та дипломати вважають, що її публічні заяви іноді виходять за межі її повноважень.

Про це повідомляє Politico.

Французька євродепутатка Наталі Луазо розкритикувала підхід очільниці Єврокомісії. За її словами, фон дер Ляєн не має достатнього дипломатичного досвіду і робить заяви без відповідного мандата та доступу до розвідувальної інформації.

"Вона не має дипломатичного досвіду, висловлюється без мандата та розвідувальної інформації. Її слова не мають жодної цінності, окрім її особистої думки", – заявила Луазо.

Координація зовнішньої політики Європейського Союзу формально належить до сфери відповідальності верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. За словами джерел у дипломатичних колах, надто активна участь фон дер Ляєн може створювати плутанину у відносинах ЄС з іншими країнами.

"Проблема полягає в тому, що президент виходить з ідеями та якимось чином бере на себе зобов’язання перед Європейським Союзом, не порадившись попередньо з країнами", – цитує Politico високопоставленого дипломата ЄС.

Водночас у Європейській комісії відкинули ці звинувачення. Там наголосили, що фон дер Ляєн виконує свої обов’язки належним чином і демонструє політичне лідерство.