Єврокомісія закликала Зеленського та Орбана знизити "провокаційну риторику" через "Дружбу"

Брюссель занепокоєний ескалацією риторики між Києвом і Будапештом.

У Європейській комісії закликали президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана знизити напруження після різкого обміну заявами через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомляє Euronews.

Заступник головного речника Єврокомісії Олоф Гілл заявив, що Брюссель занепокоєний ескалацією риторики між Києвом і Будапештом.

"Зараз звучить багато ескалаційної та провокаційної риторики. Ми вважаємо, що така риторика з усіх сторін не допомагає і не сприяє досягненню наших спільних цілей", — зазначив він.

Напруження між сторонами різко зросло після того, як Зеленський припустив можливість передати українським військовим адресу проживання Орбана. В Угорщині ці слова розцінили як погрозу на адресу прем’єра.

Перед цим Орбан пригрозив силою прорвати українську «нафтову блокаду» після припинення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Крім того, Будапешт заблокував кредитну допомогу Україні на 90 млрд євро, яку лідери 27 країн ЄС погодили ще у грудні.

Того ж дня угорська сторона затримала інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які прямували до України та перевозили близько 40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота. У Києві цей крок назвали «державним тероризмом».

У Єврокомісії заявили, що наразі ведуть активні консультації з усіма сторонами, щоб знизити напруження та не допустити подальшої ескалації.

"Подібна риторика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав — членів ЄС", — наголосив Гілл, коментуючи заяву українського президента.

Суперечка пов’язана зі станом нафтопроводу "Дружба". Після повідомлення про удар російського дрона наприкінці січня постачання нафти припинилося. Угорщина та Словаччина заявляють, що трубопровід залишається придатним до роботи і його зупинка має політичні причини.

Україна це заперечує. За словами Зеленського, трубопровід досі пошкоджений, а його ремонт може тривати до півтора місяця.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже провела телефонну розмову із Зеленським і закликала прискорити ремонт та шукати рішення, яке задовольнить усі сторони. До дипломатичних контактів також долучився президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас у Брюсселі визнають, що публічний конфлікт ускладнює спроби розблокувати фінансову допомогу Україні, яку Угорщина наразі блокує. Чиновники також побоюються, що напруження зростатиме напередодні парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня.