У США заявили про можливе послаблення санкцій проти російської нафти

07 березня 2026, 09:33
Мета - усунути брак цієї сировини в світі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю телеканалу Fox Business заявив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення санкцій щодо частини російської нафти, щоб стабілізувати світовий ринок. 

Напередодні Сполучені Штати дозволили Індії тимчасово збільшити обсяги закупівлі російської нафти, скасувавши тиск на третього за величиною нафтового імпортера у світі, оскільки ескалація в Перській затоці порушила енергетичні потоки.

"Міністерство фінансів погодилося дозволити нашим союзникам в Індії почати купувати російську нафту, яка вже була в морі. Ми можемо скасувати санкції на іншу російську нафту", — сказав Бессент в ефірі програми "Kudlow".

За його словами, на воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які накладено санкції.

"І, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість", — додав він.

За даними відстеження суден та підрахунками Kpler, майже 11 мільйонів барелів російської нафти знаходяться на танкерах, які простоюють в Азії, причому близько 70% суден перебувають біля узбережжя Китаю та в Сінгапурській протоці. Однак ще більше танкерів перебувають у русі — це свідчить про те, що загальна кількість може бути ще більшою.

Бессент заявив, що Іран хоче створити економічний хаос, проте США до цього готові. 

"Ми все це передбачили. Це входить до розрахунків президента, і все йде за планом", — сказав він. 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється