Відносини росії та США погіршуються – ISW

У росії активно критикують війну США в Ірані.

Кремлівські чиновники все активніше критикують Сполучені Штати за військові операції проти Ірану, і це може свідчити про те, що відносини росії і США погіршуються.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви кремля про війну на Близькому Сході.

Перш за все, зазначають аналітики, росія намагається створити умови для звинувачення США в будь-яких майбутніх невдачах у мирних переговорах щодо України.

Так, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров пов'язав військову операцію в Ірані з війною росії в Україні, заявивши, що Сполучені Штати та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт, подібно до того, як Захід нібито втягнув Україну в конфлікт з росією. Лавров також заявив, що "дух" американо-російського саміту в Алясці в серпні 2025 року згасає.