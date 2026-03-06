Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Відносини росії та США погіршуються – ISW

06 березня 2026, 09:53
Відносини росії та США погіршуються – ISW
У росії активно критикують війну США в Ірані.
Кремлівські чиновники все активніше критикують Сполучені Штати за військові операції проти Ірану, і це може свідчити про те, що відносини росії і США погіршуються.
 
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви кремля про війну на Близькому Сході.
 
Перш за все, зазначають аналітики, росія намагається створити умови для звинувачення США в будь-яких майбутніх невдачах у мирних переговорах щодо України.
 
Так, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров пов'язав військову операцію в Ірані з війною росії в Україні, заявивши, що Сполучені Штати та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт, подібно до того, як Захід нібито втягнув Україну в конфлікт з росією. Лавров також заявив, що "дух" американо-російського саміту в Алясці в серпні 2025 року згасає.
 
Інші російські чиновники також активно використовують військові операції США проти Ірану для різкої критики Сполучених Штатів і риторичного протиставлення росії і США, а також для дискредитації очолюваних США переговорів щодо України. Зокрема, перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи росії Олексій Чепа заявив, що операції в Ірані навряд чи повністю зірвуть переговори щодо України, але попередив, що росія може засумніватися у своїй вірі в те, що Сполучені Штати можуть виступати в якості "неупередженого і чесного" посередника.
 
Як відзначають аналітики, кремль довгий час намагався затягувати і гальмувати мирні переговори щодо України, але йому доводилося балансувати між цією метою і уникненням санкцій США або інших заходів, які могли б змусити росію вести змістовні переговори. кремлю також доводилося балансувати між двосторонніми відносинами зі Сполученими Штатами і відносинами зі своїми союзниками і партнерами, включаючи тих, хто є противниками США, таких як Іран.

 

