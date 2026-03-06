Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Угорщину

06 березня 2026, 12:10
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Угорщину
Фото: з відкритих джерел
МЗС також закликає українців по можливості "пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію".
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини.
 
Про це повідомили в МЗС.
 
Рекомендацію опублікували після затримання працівників та машин інкасаторської служби українського "Ощадбанку".
 
МЗС заявляє, що нині неможливо гарантувати безпеку громадян України в Угорщині "на тлі свавільних дій угорської влади".
 
"За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію. Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики в контексті будь-якої ділової активності в цій країні", — ідеться в повідомленні міністерства.
 
Нагадаємо, два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" із сімома співробітниками, які курсували між Австрією й Україною, нібито безпідставно затримали в Угорщині під час транспортування валютних і банківських цінностей.
