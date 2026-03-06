Президент США вимагає від Ірану безумовної капітуляції

Будь-які переговори з Іраном можливі лише після його безумовної капітуляції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном неможливі без його безумовної капітуляції.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Не буде жодної угоди з Іраном, окрім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! Після цього, а також після вибору ВЕЛИКОГО та ПРИЙНЯТНОГО лідера, ми та наші союзники та партнери будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше", – йдеться у дописі.

Він також використав гасло своєї президентської кампанії, закликавши "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)!".

Раніше Трамп заявляв, що Іран "втратив все" та допускав можливість військових дій проти країни протягом чотирьох тижнів.

Ця риторика посилює напруженість між Вашингтоном і Тегераном, залишаючи мало простору для дипломатичного врегулювання, що може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки.