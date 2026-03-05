Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенат США відхилив резолюцію про припинення воєнної операції проти Ірану

05 березня 2026, 10:05
Сенат США відхилив резолюцію про припинення воєнної операції проти Ірану
Фото: Укрінформ
Торік у червні, під час 12 денної війни США та Ізраїлю проти Ірану, Сенат теж відхилив його аналогічну ініціативу.
Більшість американських сенаторів проголосували проти розгляду резолюції про припинення воєнної кампанії президента США Дональда Трампа проти Ірану.
 
Про це пише Reuters.
 
Зі 100 сенаторів більшість — тобто 52 сенатори — проголосували проти того, щоб розглядати резолюцію про воєнні повноваження. Ще 47 проголосували за.
 
Цю резолюцію, яка пропонує обмежити повноваження президента для проведення воєнних кампаній без згоди Конгресу, подав сенатор-демократ Тім Кейн. Торік у червні, під час 12 денної війни США та Ізраїлю проти Ірану, Сенат теж відхилив його аналогічну ініціативу.
 
Навіть якби обидві палати Конгресу схвалили резолюцію, Трамп усе одно міг би просто накласти на неї вето. Щоб подолати його, демократи мусили б заручитися підтримкою двох третин голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті.
ІранСенат США

