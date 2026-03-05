Іран має ресурси для тривалого блокування Ормузької протоки за допомогою дронів

Попри високий рівень перехоплення іранських засобів системами ППО, Тегеран продовжує вражати інфраструктуру та військові бази США в регіоні.

Аналітики та військові експерти попереджають, що Іран здатний місяцями порушувати судноплавство в Ормузькій протоці завдяки масштабному виробництву БПЛА.

Промислові потужності Тегерана дозволяють виготовляти до 10 000 безпілотників на місяць, зокрема моделі Shahed-136 із дальністю польоту до 1000 км. Це дає змогу атакувати будь-яку точку протоки з материка або з морських платформ, робивши комерційний рух у регіоні критично небезпечним.

Ситуація з ракетним арсеналом Ірану є менш визначеною: оцінки запасів варіюються від 2500 до 6000 одиниць. Проте ефективність ракетних обстрілів обмежена кількістю пускових установок, чисельність яких суттєво скоротилася за останні п'ять днів через удари у відповідь. Попри високий рівень перехоплення іранських засобів системами ППО, Тегеран продовжує вражати інфраструктуру та військові бази США в регіоні.

Експерти Rapidan Energy Group наголошують, що ключовим фактором у тривалості конфлікту та стабілізації торговельних шляхів стане саме обсяг ударної зброї, що залишився у розпорядженні Ісламської Республіки. Здатність Ірану швидко переобладнати цивільні заводи під виробництво дронів вказує на те, що країна не має наміру припиняти дестабілізацію світового енергоринку найближчим часом.