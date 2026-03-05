Країни Північної Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни

Швеція разом із дев'ятьма іншими європейськими країнами підписала меморандум про співпрацю щодо захисту цивільного населення в регіоні Балтійського моря й Північної Європи.

Документ передбачає підготовку до ймовірного тимчасового переміщення людей через кордони в разі великої кризи або війни. Ідеться про Данію, Естонію, Фінляндію, Німеччину, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію й Польщу. У межах домовленостей країни плануватимуть, як організувати евакуацію цивільних через сухопутні кордони.

Планування міститиме питання транспорту, прикордонного контролю, створення евакуаційних коридорів, а також приймання й реєстрації людей. Окрему увагу приділять захисту вразливих груп населення.

У шведському оборонному відомстві зазначили, що досвід війни росії проти України засвідчив важливість можливості тимчасового переміщення населення під час бойових дій. За даними міністерства, такі заходи дають змогу продовжувати оборону країни, водночас гарантуючи безпеку цивільних.

"Ми є членами НАТО й сусідами, які взаємно залежать одне від одного в питаннях безпеки. Цей меморандум відображає наше прагнення ще більше поглибити співпрацю в нашому регіоні й зміцнити нашу спільну готовність", – заявив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.