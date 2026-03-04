Президент Зеленський обговорив із Королем Бахрейну протидію іранським ракетним і дроновим ударам

Сторони обговорили співпрацю у напрямі протидії.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Сторони обговорили протидію іранським ракетно-дроновим ударам.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

"Говорив із королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Його величність розповів про ситуацію в Бахрейні та регіоні загалом. Різні є виклики, зокрема через іранські удари балістикою і дронами. Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що таке постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти. Обговорили, як можемо попрацювати в цьому напрямі, та домовилися, що наші команди будуть у контакті. Захисту життя має бути більше як на Близькому Сході, так і у Європі", – написав Президент.