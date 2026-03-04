Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна може допомогти партнерам у стабілізації ситуації на Близькому Сході – Зеленський

04 березня 2026, 20:35
Україна може допомогти партнерам у стабілізації ситуації на Близькому Сході – Зеленський
"Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села", - сказав глава держави.
Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки й доручив вивчити варіанти допомоги партнерам для протидії іранським дронам.
 
Про результати наради глава держави написав у Telegram.
 
За словами глави держави, Україна проводить консультації з партнерами у Європі та США, а також країнами–сусідами Ірану. 
 
"Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Ще будуть розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону. Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни", - розповів Зеленський.
 
Президент сказав, що Україна "може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації". 
 
"Партнери звертаються щодо цього. Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - повідомив глава держави.
 
Зеленський запевнив, що українські військові мають необхідні спроможності.
 
"Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні", - додав глава держави.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

