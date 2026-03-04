Основний завод Ras Laffan у Катарі зупинив роботу у середу.

Катар повністю зупинив виробництво зрідженого природного газу й не зможе відновити нормальний рівень його виробництва та експорту щонайменше протягом місяця.

Про це з посиланням джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters.

Основний завод Ras Laffan у Катарі зупинив роботу у середу. За словами джерел, за попередніми оцінками він не зможе відновити виробництво надохолодженого палива щонайменше протягом двох тижнів.

Варто також додати, що після запуску знадобиться ще щонайменше два тижні, щоб досягти повної потужності.

Компанія QatarEnergy, яка є національною нафтогазовою компанією, не відповіла на запит Reuters щодо коментаря.