Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США діятимуть в Ірані "руйнівно, рішуче та безжально" до перемоги – Гегсет

04 березня 2026, 18:11
США діятимуть в Ірані
джерело Instagram Pete Hegseth
Гегсет заявив, що США вже перемагають Іран.
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовослужбовці США в межах операції проти Ірану мають максимальні повноваження, котрі надав він і президент США Дональд Трамп.
 
Про це він сказав під час брифінгу.
 
"Наші правила ведення бойових дій сміливі, точні й спрямовані на те, щоб вивільнити американську міць, а не паралізувати її. Це ніколи не замислювали як чесну бійку, і це не чесна бійка. Ми б'ємо їх лежачих, і саме так усе й має бути", – сказав він.
 
За словами Гегсета, зараз операція "Епічна лють" забезпечила вдвічі більшу повітряну міць, ніж операція "Шок і трепет" в Іраку 2003 року. Також він заявив, що інтенсивність цієї кампанії всемеро вища, ніж інтенсивність попередніх операцій Ізраїлю проти Ірану під час 12-денної війни.
 
"І, як сказав президент Трамп, попереду нові, масштабніші хвилі. Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося", – наголосив глава військового відомства США.
 
Він також заявив, що США вже перемагають – "рішуче, нищівно й безжально". Гегсет зазначив, що американські сили використовуватимуть "необмежений запас" високоточних гравітаційних бомб.
 
"Ми тільки почали відстежувати, знищувати, деморалізувати, руйнувати і нищити їхні можливості. Минуло всього чотири дні. Починаючи з минулої ночі й до кількох днів – менш ніж за тиждень – дві найпотужніші військово-повітряні сили у світі здобудуть повний контроль над іранським небом", – заявив Гегсет.
 

 

війнаІран

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється