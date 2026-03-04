США діятимуть в Ірані "руйнівно, рішуче та безжально" до перемоги – Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовослужбовці США в межах операції проти Ірану мають максимальні повноваження, котрі надав він і президент США Дональд Трамп.

"Наші правила ведення бойових дій сміливі, точні й спрямовані на те, щоб вивільнити американську міць, а не паралізувати її. Це ніколи не замислювали як чесну бійку, і це не чесна бійка. Ми б'ємо їх лежачих, і саме так усе й має бути", – сказав він.

За словами Гегсета, зараз операція "Епічна лють" забезпечила вдвічі більшу повітряну міць, ніж операція "Шок і трепет" в Іраку 2003 року. Також він заявив, що інтенсивність цієї кампанії всемеро вища, ніж інтенсивність попередніх операцій Ізраїлю проти Ірану під час 12-денної війни.

"І, як сказав президент Трамп, попереду нові, масштабніші хвилі. Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося", – наголосив глава військового відомства США.

Він також заявив, що США вже перемагають – "рішуче, нищівно й безжально". Гегсет зазначив, що американські сили використовуватимуть "необмежений запас" високоточних гравітаційних бомб.

"Ми тільки почали відстежувати, знищувати, деморалізувати, руйнувати і нищити їхні можливості. Минуло всього чотири дні. Починаючи з минулої ночі й до кількох днів – менш ніж за тиждень – дві найпотужніші військово-повітряні сили у світі здобудуть повний контроль над іранським небом", – заявив Гегсет.