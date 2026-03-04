Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту

04 березня 2026, 16:53
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
Фото: з вільного доступу
Війна на Близькому Сході може ще більше зблизити Китай із Росією, оскільки Пекін стикається з ризиком втрати дешевих поставок іранської нафти.

Блокада Ормузької протоки та війна на Близькому Сході змушують Китай терміново шукати альтернативу близькосхідному паливу.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За даними аналітиків, Китай отримує з Ірану 13% імпорту сирої нафти. Третина китайської нафти та 25% імпорту газу проходять через Ормузьку протоку, рух якою майже зупинився після ударів США та Ізраїлю по Ірану.
 
Нині як твердять оглядачі, Пекін стикнувся з безпрецедентним випробуванням своєї багаторічної стратегії економічної безпеки та прагнення зменшити вразливість до енергетичних шоків. Експерти вважають, що тепер Китай спробує поглибити зв'язки з росією попри побоювання щодо надмірної залежності від північного сусіда. Хоча росія і так залишається найбільшим постачальником сирої нафти для Китаю – на неї припадає 20% імпорту.
 
"Поглиблення енергетичних зв'язків із Росією буде одним із головних висновків цієї кризи – і щодо нафти, і щодо газу", – вважає Ніл Беверідж, який очолює дослідження енергетики Китаю в Bernstein у Гонконзі.
війна в Україніросія окупантиКитай

