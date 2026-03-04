Зеленський провів переговори з лідером Йорданії

Президент України Володимир Зеленський і Король Йорданії обговорили стабільність у регіоні Затоки.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Королем Йорданії Абдаллою II ібн Аль-Хусейном. Головною темою переговорів стала критична ситуація на Близькому Сході та зростання напруженості в регіоні Затоки.

Про це йдеться у дописі глави держави у соцмережі.

"Говорили з Королем Йорданії Абдаллою II про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію", – йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили кроки для посилення політичного діалогу та взаємодії у секторі безпеки, щоб ефективніше реагувати на дестабілізацію, спричинену ескалацією конфлікту навколо Ірану.

"Важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки. Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась", – написав президент.