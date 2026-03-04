Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іранське судно зазнало атаки біля Шрі-Ланки

04 березня 2026, 16:09
Фото: Getty Images
Близько 140 людей розшукують.
У берегів Шрі-Ланки затонуло іранське судно.
 
Про це пише France 24.
 
140 людей з борту вважаються зниклими, близько 30 людей врятували, навели оновлені дані в BBC. Там уточнили, що попередня версія про атаку на судно субмарини не знайшла підтвердження. 
 
Інформацію про ураження корабля журналістам повідомили джерела в ВМС і міністерстві оборони. Деталі поки невідомі. Хто стоїть за атакою – не уточнюють.
 
India Today пише, що атаку провели біля південних берегів Шрі-Ланки. ВМС острова проводить пошукову операцію.
 
Військова операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого. За цей час загинули шестеро військових США – внаслідок іранського удару по базі в Кувейті. В Ірані кількість жертв сягає тисячі. Серед них – верховний лідер Алі Хеменеї. Є й цивільні загиблі.
 
Іран завдає ударів по країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Також вдарили по базі Великої Британії на Кіпрі.

 

