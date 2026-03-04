Іранське судно зазнало атаки біля Шрі-Ланки

У берегів Шрі-Ланки затонуло іранське судно.

Інформацію про ураження корабля журналістам повідомили джерела в ВМС і міністерстві оборони. Деталі поки невідомі. Хто стоїть за атакою – не уточнюють.

India Today пише , що атаку провели біля південних берегів Шрі-Ланки. ВМС острова проводить пошукову операцію.

Військова операція США та Ізраїлю триває з 28 лютого. За цей час загинули шестеро військових США – внаслідок іранського удару по базі в Кувейті. В Ірані кількість жертв сягає тисячі. Серед них – верховний лідер Алі Хеменеї. Є й цивільні загиблі.

Іран завдає ударів по країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. Також вдарили по базі Великої Британії на Кіпрі.