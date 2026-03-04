Макрон засудив удари по Ірану як порушення міжнародного права

На його думку, швидкого завершення війни на Близькому Сході поки не видно.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американо-ізраїльські удари по Ірану, які почалися в суботу і призвели до загибелі верховного лідера Алі Хаменеї, "виходять за межі міжнародного права", тому Париж "не може їх схвалити".

Хоча під час виступу по національному телебаченню у вівторок ввечері Макрон поклав провину за нинішню ескалацію на Близькому Сході виключно на Іран, така критика може поставити його в скрутне становище у відносинах із Вашингтоном.

Про це пише Politico.

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес публічно засудити війну проти Ірану. Він назвав її незаконною і заборонив американським військовим літакам використовувати іспанські бази для атак на Іран. Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Мадридом.